banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA 14.04.2021, 10:39
3
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisinde H.L.U., B.A. ve E.E.E. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Kütahya-Eskişehir yolu girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Şahısların üstlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramada, 413 adet Ecstasy hap ve 2,83 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden H.L.U. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilirken, B.A. ve E.E.E. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
16°
parçalı az bulutlu