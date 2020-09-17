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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KÜTAHYA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI

KÜTAHYA 17.09.2020, 12:49
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kütahya’da jandarmanın zehir tacirlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ile Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptıkları ortak çalışma sonucu İzmir’den Kütahya’ya araç ile uyuşturucu madde sevki yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, “Mola" isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda içerisinde üç şahıs bulunduğu aracı Dumlupınar - Altıntaş Karayolunun 5. Kilometresinde durdurdu. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda, 656 adet sarı, kırmızı ve mavi renklerde extacy hap, 5 Gram kubar esrar maddesi, 2 adet sakinleştirici hap ve 30 adet kubar esrar maddesini sarıp içmek için kullanılan kağıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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