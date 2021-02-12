Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da bir araçta ve iki şahsın üzerinde yapılan aramada, 1.52 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timlerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ve içerisinde bulunan S.E.K. ve B.K. şahısların üzerinde yapılan aramada, 1.52 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen cam aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.