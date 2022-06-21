banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü
Rusya Harkov bölgesini vurdu: en az 15 ölü
Bireysel krediler nisanda %26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı
Bireysel krediler nisanda %26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı
İstanbul’un Turist Sayısında Büyük Artış
İstanbul’un Turist Sayısında Büyük Artış
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Burak Yılmaz'ın yeni takımı resmen açıklandı!

Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da polisin 2 kişinin evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

KÜTAHYA 21.06.2022, 21:21
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da polisin 2 kişinin evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde G.K.(24) ve N.İ.G. (20) isimli şahısların adreslerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet kartuş, 4 adet payp ve 0,66 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yorumlar (0)
23°
açık