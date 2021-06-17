banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!

Kütahya’da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince durdurulan iki araçta ve 7 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KÜTAHYA 17.06.2021, 12:01
Kütahya’da uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da Yunus Timlerince durdurulan iki araçta ve 7 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince, Vefa ve Bahçelievler Mahallelerinde yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan iki araçta ve U.K. (31), S.B. (17), B.Ç. (23), S.K. (19), A.E. (24), H.Ç. (17) ile O.Ş. (43) isimli şahısların üst aramasında toplam, 29 adet Lyrıca hap (sentetik ecza), 6 adet Extasy hap, 4 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 5 gram esrar, 1 gram tütünle karıştırılıp sarılmış bonzai, 1 adet payp, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 1 adet boş şarjör ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493