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Kütahya’da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA 07.12.2020, 19:43
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Kütahya’da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
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Kütahya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Plakası belirlenen ve içerisinde H.E., Y.A. ve M.G. isimli şahısların bulunduğu araç, Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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