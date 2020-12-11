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Kütahya’da uyuşturucu hap ele geçirildi
Kütahya’da polis ekiplerince iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
KÜTAHYA 11.12.2020, 21:50
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Kütahya’da polis ekiplerince iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekiplerince H. E. ve G. T. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.
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