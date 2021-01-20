Kütahya’da uyuşturucu alışverişine suçüstü

Kütahya’da polis ekipleri iki şahsı birbirine uyuşturucu hap verdikleri esnada suçüstü yakaladı. 5 adet Lyrica (sentetik ecza) ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde D.T. isimli şahıs, E.A. isimli şahsa 5 adet Lyrica (sentetik ecza) verdiği esnada suçüstü yakalandı. D.T. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen cam aparat ele geçirildi.

E.A. hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, D.T. hakkında ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.