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Kütahya’da uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya-Afyon Yolu Polis uygulama noktasında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 şahsın üzerinde 106 adet sentetik ecza ele geçirildi.

KÜTAHYA 27.10.2022, 10:13
Kütahya’da uygulama noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya-Afyon Yolu Polis uygulama noktasında şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan 2 şahsın üzerinde 106 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyon Yolu Polis uygulama noktasında B. T ve A. Ö. isimli 2 şahsın bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 106 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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