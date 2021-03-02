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Kütahya’da üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında düzenlediği üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatları tamamlandı.

KÜTAHYA 02.03.2021, 12:58
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Kütahya’da üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında düzenlediği üretim, standardizasyon ve iş güvenliği tatbikatları tamamlandı.

Üç grup olarak yapılan tatbikatlar Domaniç Orman İşletme Müdürlüğünde Tavşanlı ve Emet Orman İşletme Müdürlüklerinin katılımı ile Gediz Orman İşletme Müdürlüğünde Simav Orman İşletme Müdürlüğünün katılımı ile Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğünde ise Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Tatbikatlara, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Orman İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Tatbikatta iş ve işçi güvenliği konuları Orman Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı Azmet Başar Kavcin tarafından katılımcılara aktarıldı. İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı tarafından ise, doğru ağaç kesme teknikleri, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği, dikili damga, orman emvallerinin standardizasyonu, harf çekici kullanımı, standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Uygulamada karşılaşılan sorunların katılımcılar tarafından dile getirilip karşılıklı olarak değerlendirilmesi yapıldı.

“İş kazaları önlenebilir, bizler tedbiri önceden almalıyız” diyen Bölge Müdürü Hasan Keskin," Güvenlik önlemlerinin başlıcalarından biri tatbikat ve çalışanların eğitimidir. İş hayatımızda tatbikatlar hem yönetmelikler gereği hem de doğru işler ortaya koyabilmek ve iş güvenliğimizi sürdürmek amacı ile gereklidir. Bizde personelimizin bilgilerini tazelemek ve iş güvenliği konusunda her zaman dikkatli olmaları için düzenli olarak eğitimler düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Piyasa talepleri doğrultusunda emval üretilmesi ve dikili ağaç satışında üretim maliyetlerinin düşürülmesi konularında talimatlar da veren Müdür Hasan Keskin, tatbikatın faydalı olması dilekleri ile tüm personele katılımlarından dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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