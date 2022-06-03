Kütahya’da Üretim çalışmaları ve iş güvenliği tatbikatı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce Gediz İşletme Müdürlüğünde üretim çalışmaları ve iş güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.

Üretim çalışmaları ve iş güvenliği konularını içeren eğitim tatbikatı Bölge Müdürü Birol Dündar’ın katılımı ile Gediz İşletme Müdürlüğü Çukurören Orman İşletme Şefliği Deposunda ve üretim bölmesinde yapıldı. Eğitime Gediz İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, İşletme Müdür Yardımcısı, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Tatbikatta, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı ve İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı tarafından teknik personele bilgiler verildi ve özellikle iş güvenliği konusu üzerinde duruldu. Kişisel koruyucu malzemelerin kullanılması ve can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun vurgulandığı eğitim tatbikatı kazasız bir yıl geçirilmesi temennisinin ardından sona erdi.