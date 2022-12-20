Kütahya’da üniversite öğrencilerine ’Narko gençlik’ eğitimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine ’Narko gençlik’ eğitimi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlilerince Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 45, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 47 öğrenci olmak üzere toplam 92 öğrenciye verilen NarkoGençlik eğitiminde uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı konularında sunum yapıldı. Ayrıca "İki Ekmek ve Nuggets" isimli kısa filmi izlettirildi, "UYUMA " uygulaması tanıtımı yapıldı.