Kütahya’da umuma açık işletme denetimleri

Kütahya’da umuma açık işletmelerin denetimlerinde 363 şahsın GBT sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” 14 Aralık 2022 ve 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğümüz Sorumluluk bölgesinde bulunan Kumar oynatılması muhtemel Kıraathanelerde Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerimiz ile birlikte yapılan denetimlerde, toplamda 363 şahsın GBT sorgusu ve üst aramaları yapılmış, 3 şahıs çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek yakalanmıştır. 50 kez denetlenen işyerlerinde 24 farklı ihlal tespit edilerek tutanağa bağlanmış ve 1 işyeri ruhsatsız olduğundan mühürlenmiştir. Suç ve suçluyla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.