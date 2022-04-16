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Kütahya’da ’Turna balığı yakalama’ yarışması
Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Kütahya Valiliği himayesinde ’Turna balığı yakalama’ yarışması düzenlenecek.
KÜTAHYA 16.04.2022, 14:32
Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Kütahya Valiliği himayesinde ’Turna balığı yakalama’ yarışması düzenlenecek.
Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KÜSABDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışma 7-8 Mayıs tarihleri arasında Beşkarış Barajı’nda yapılacak.
Yarışmacılar; botla, kıyıdan ve en büyük balığı yakalamak için 3 farklı dalda yarışacak. Yarışmalarda dereceye girenlere toplam 10 bin 250 TL ödül verilecek. Ödül töreni, 8 Mayıs Pazar günü Beşkarış Barajı’nda yapılacak.