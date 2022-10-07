Kütahya’da Tubim tarafından 90 anne ve anne adayına eğitim verildi

Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince 66 anne ve anne adayı olmak üzere toplam 90 veli ve okul öğretmenine eğitim verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde Mehmet Akif İnan Ortaokulunda velilere ve okul öğretmenlerine yönelik 43 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 61 kişiye, Atatürk Ortaokulu toplantı salonunda velilere ve öğretmenlere yönelik 23 anne ve anne adayı olmak üzere toplamda 29 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca “En İyi Narkotik Polisi Anne” sunumu yapılmış "İki Ekmek" isimli kısa filmi izlettirilmiş, "UYUMA" uygulaması tanıtımı yapılmıştır” denildi.