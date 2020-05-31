Kütahya’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’da otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Yaylıbaba-Kumarı kara yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya kent merkezi istikametine gitmekte olan Hakan Özpınar, yönetimindeki 06 BJA 734 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Görkem Alp, araçta sıkıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılan Hakan Özpınar, ve Görkem Alp, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.