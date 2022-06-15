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Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da otomobilin yoldan çakarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 5. kilometresinde meydana geldi.

KÜTAHYA 15.06.2022, 16:25
Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da otomobilin yoldan çakarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 5. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Y. idaresindeki 34 DHN 309 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak Yaşar Yanak yaralandı. Yarılalar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 50 yaşındaki Yaşar Yanık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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