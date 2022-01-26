Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 221 bin 108 oldu

TÜİK Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 5 bin 923 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 221 bin 108 oldu.

Kütahya’da 2021 Aralık ayında 3 bin 953 otomobil, 80 minibüs, 53 otobüs, 845 kamyonet, 136 kamyon, 247 motosiklet, 598 traktör ve 11 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 110 bin 302’si otomobil, 3 bin 575’i minibüs, bin 806’sı otobüs, 28 bin 400’ü kamyonet, 7 bin 392’si kamyon, 33 bin 846’sı motosiklet, 35 bin 171 traktör ve 615’s ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.