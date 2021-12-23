Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 220 bin 984 oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Kasım Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 7 bin 23 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 220 bin 984 oldu.

TUİK verilerine göre, Kütahya’da 2021 Kasım ayında 5 bin 37 otomobil, 95 minibüs, 25 otobüs, bin 6 kamyonet, 130 kamyon, 222 motosiklet, 501 traktör ve 7 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.

Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 110 bin 172’si otomobil, 3 bin 588’i minibüs, bin 806’sı otobüs, 28 bin 350’si kamyonet, 7 bin 386’sı kamyon, 33 bin 814’ü motosiklet, 35 bin 149’u traktör, 619’u ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.