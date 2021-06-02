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Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 217 bin 96 oldu
Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 4 bin 187 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 386 artışla 217 bin 96 oldu.
KÜTAHYA 02.06.2021, 12:20
Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) açıkladığı 2021 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya’da geçen ay toplam 4 bin 187 araç devri yapılırken, il genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya oranla 386 artışla 217 bin 96 oldu.TUİK verilerine göre, Kütahya’da 2021 yılı Nisan ayında 2 bin 736 otomobil, 92 minibüs, 33 otobüs, 646 kamyonet, 118 kamyon, 243 motosiklet, 315 traktör ve 4 özel amaçlı taşıt devri yapıldı. Kütahya genelindeki motorlu kara taşıtlarının 108 bin 338’i otomobil, 3 bin 739’u minibüs, bin 823’ü otobüs, 27 bin 845’i kamyonet, 7 bin 283’ü kamyon, 32 bin 645’i motosiklet, 34 bin 839’u traktör, 584’ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.