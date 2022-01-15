banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı

Kütahya’da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı

Kütahya Belediyesinin Belediye Başkanı Alim Işık Başkanlığında gerçekleştiği olağanüstü Belediye Meclis toplantısından toplu ulaşım ücretlerine zam kararı çıktı.

KÜTAHYA 15.01.2022, 10:12
Kütahya’da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı

Kütahya Belediyesinin Belediye Başkanı Alim Işık Başkanlığında gerçekleştiği olağanüstü Belediye Meclis toplantısından toplu ulaşım ücretlerine zam kararı çıktı.

4. Dönem 1. Olağanüstü Belediye Meclis toplantısı iki gündem maddesi ile toplandı. Belediye Meclis Toplantısının 5. Maddesinde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüs fiyat tarifesi konusunun müzakeresi ile birlikte ticari faaliyet göstermeyen vakıfların su ücretinin, mesken tarifesi üzerinden alınması için gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi, Belediye Başkanı Alim Işık’ın başkanlığında görüşüldü.

Komisyon kararı sonrasında, Denetimli Özel Halk Otobüsleri fiyat tarifesi tam biniş 3,10TL’den 4,30 TL’ye, ilkokul-lise 2,25 TL’den 3,10 TL’ye, Üniversite 2,75 TL’den 3,75 TL’ye, Üniversite İkamet Kart 2,35 TL’den 3,20 TL’ye, Kare kodlu bilet 4 TL’den 5,50 TL’ye, aktarma 1 TL’den 1,50 TL’ye yükseltilmesi ayrıca faaliyet gösteren 287 otobüse de her ay belediye tarafından 300 TL destekte bulunulmasına meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Oylama öncesinde açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alim Işık, “ 1998 yılında belediyemizin birinci görevi olarak bilinen ulaşım hizmetinin özelleştirilmesi sonucunda bugüne kadar yoğun fedakarlık ve özveri ile bu hizmeti aksatmadan yerine getiren şoför esnafımız başta olmak üzere ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Bu şehri vatandaşımızla ve esnaflarımızla birlikte, belediyemizin koordinatörlüğünde en iyi şekilde hizmet verecek noktaya taşımak hepimizin boynunun borcu. 65 yaş üstü vatandaşlarımız için şuan yürürlükte olan ve devlet tarafından verilen 800 TL’ye ek olarak belediyemiz bütçesinden 300 TL destekleme fikrine saygı duyuyorum. Yılsonu itibarıyla toplam taşınan 65 yaş üstü vatandaş sayısı tam bilet ücreti çarpımı sonrasında ne kadar tutar ise devletimizin verdiği ücreti düştükten sonra geri kalanı tamamını Kütahya Belediyesi tamamlamak üzere meclisimizin uygun görmesi ile bu kararı alacağız. 300 TL şuanda ortalama bir bedel olarak belirlenmiştir. Buradan şoför esnafımızdan tek istirhamımız bu vatandaşlarımızı da normal ücretini ödeyen vatandaşımız gibi görüp, onların hak ettiği ve özledikleri hizmeti onlara vermenizden yanadır” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Menemen Belediyespor 20 23
14. Keçiörengücü 19 22
15. Manisa Futbol Kulübü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11