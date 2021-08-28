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Kütahya’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 28.08.2021, 19:07
Kütahya’da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Domaniç - İnegöl Yolu Heyelanlı bölge mevkiinde meydana gelen trafik kazasında İnegöl istikametinden gelen tır ile Domaniç istikametinden giden otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden 2’si yaralandı. Yarlılardan otomobil sürücüsü V.B. ve E.R.’ye olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı otomobil sürücüsü V.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Domaniç jandarma ve polisinin aynı anda müdahale ettiği kazada, kilometrelerce uzayan kuyruk ve toplanan kalabalık anında dağıtılarak yolun açılması sağlandı.

Domaniç İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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