Kütahya’da TGK Başkanlar Kurulu Toplantısı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGF) Başkanı Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yönetim kurulu üyeleri ile Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ile birlikte, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde Kütahya’da gerçekleşecek olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 25. Başkan Kurulu öncesinde, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri ile Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti.

25. TGK Başkanlar Kurulu’nu Kütahya’da yapmaktan mutlu olduklarını ifade eden Başkan Kolaylı, üç gün süre ile hem Kütahya’yı yakından tanıma fırsatı bulacaklarını hem de gazetecilerin sorunlarını masaya yatıracaklarını söyledi.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen gazetecileri Kütahya’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Işık, gazetecilerin Kütahya’yı tanımak için iyi bir fırsat yakaladıklarını ifade ederek, ’Hoş geldiniz" dedi.(EFE-)