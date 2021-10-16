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Kütahya’da Temel İlk Yardım eğitimi

Kütahya Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline Temel İlk Yardım eğitimi verildiği bildirildi.

KÜTAHYA 16.10.2021, 13:31
Kütahya’da Temel İlk Yardım eğitimi

Kütahya Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline Temel İlk Yardım eğitimi verildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline yönelik verilen Temel İlk Yardım eğitiminde, teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi.

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