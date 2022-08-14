Kütahya’da Teknofest heyecanı sona erdi

Altıntaş Zafer Havalimanında gerçekleştirilen Teknofest Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları yarışmalarının kazanan takımları belli oldu.

98 takımın kıyasıya rekabet ettiği yarışmaların kazananları Vali Ali Çelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla düzenlenen kapanış programında açıklandı.

Programda yaptığı konuşmada, gençlerden hayallerinden ve hedeflerinden vazgeçmemelerini isteyen Vali Ali Çelik, “Elde ettiğiniz sonucun bir başarısızlık değil öğrenme modeli olduğunu bilerek devam etmenizi diliyorum. Çabanız ve emeklerinizle milli teknoloji hamlesinin dinamiğini oluşturacaksınız” dedi.

Yarışmalarda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Karanda takımı altın ve TUSAŞ, MYS Tuygun ve Atlas takımları gümüş, DroneX, Atmaca T26 ve Vefa Boya takımları ise bronz performans ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren takımların ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacağı öğrenildi.