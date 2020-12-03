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Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Kütahya’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

KÜTAHYA 03.12.2020, 11:39
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Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Kütahya’da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yaklaşık 1 yıl boyunca yürütülen “Tefecilik Yapmak” konulu planlı çalışma sonucu, S.U., M.A., Ş.A. , H.Y., Ç.A., I.Ş., H.Ö., M.L. ve Y.K. isimli şüphelilerinin paraya ihtiyacı olan müşteki ve mağdurlara yüksek oranda aylık faiz uygulayıp para vererek, tefecilik suçunu işledikleri, şüphelilerin sabit işlerinin olmadığı, geçimlerinin çoğunluğunu tefecilik suçundan elde ettikleri ve bu suçtan haksız kazanç sağladıkları, temin ettikleri müşteki ve mağdurların genelde emekli ve kamu görevlisi gibi sabit geliri olan vatandaşlar olduğu, tefecilik suçunu işlerken, verdikleri paranın faiz miktarını ödeyemeyen vatandaşları, icra yoluyla maaşlarına aylık haciz işlemi başlattıkları bilgileri elde edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu 8 şahıs il merkezindeki ikamet adreslerinde, 1 şahıs ise Afyonkarahisar’da ikamet adresinde olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.
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