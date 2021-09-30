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Kütahya’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA 30.09.2021, 15:05
Kütahya’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri Simav ilçesi Söğüt köyü Gölcük yaylasında şüpheli bir şahsa ait araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ve kullanıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından bahse konu araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 40 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise tarihi eser olduğu değerlendirilen 141 adet sikke ve 1 adet heykel başı ele geçirildi.

Gözaltına alınan olayın şüphelisi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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