banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları

Kütahya Merkez ve Aslanapa ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1 adet el yazması Kuran-ı Kerim, Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi av tüfeği ve 1 adet gümüş sikke ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA 03.06.2022, 13:48
Kütahya’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları

Kütahya Merkez ve Aslanapa ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1 adet el yazması Kuran-ı Kerim, Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi av tüfeği ve 1 adet gümüş sikke ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez ve Aslanapa ilçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda, 1 adet el yazması Kuran-ı Kerim, Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi av tüfeği, 1 adet gümüş sikke, 2 adet detektör, 3 adet yeraltı sinyal görüntüleme cihazı, 6 adet el detektörü, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
açık