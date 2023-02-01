Kütahya’da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Yunus Timleri tarafından durdurulan şüpheli şahsa ait araçta narkotik madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri tarafından Sultanbağı mahallesinde akşam saatlerinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen şahsa ait araç durduruldu. M.B.( 30) isimli şahsın sevk ve idarisindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında 3,86 gram metamfetamin adı verilen narkotik madde ile uyuştucu içiminde kullanılan ve payp adı verilen aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.