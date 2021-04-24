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Kütahya’da şüpheli şahsın çantasından esrar çıktı
Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan şüpheli şahsın çantasında 84.25 gram esrar bulundu.
KÜTAHYA 24.04.2021, 14:23
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Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan şüpheli şahsın çantasında 84.25 gram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince G.G isimli şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya- Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada, şahsın yanında bulunan çantasında 84.25 gram esrar maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan G.G isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.