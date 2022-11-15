Kütahya’da şüpheli araç ve şahıslar üzerinde bölge uygulaması

Kütahya’da şüpheli araç ve şahıslar üzerinde gerçekleştirilen bölge uygulamasında, 142 şahıs, 49 araç ve 2 motosikletin kontrolü yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ”Maruf Mahallesi Hisar Kalesi’nde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ve çarşı ve mahalle bekçilerimiz ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan bölge uygulamasında, 142 şahıs, 49 aracın, 2 motosikletin genel bilgi toplama kontrolü ve denetimi yapılmış, 5 adet kesici alet ele geçirilmiş, 5 şahsa idari işlem tesis edilmiş ve 1 ehliyetsiz sürücüye idari işlem tesis edilmiştir” denildi.