Kütahya’da Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi

Başkanlığını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders’in yürüttüğü DAS Derneği tarafından düzenlenen 5. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon (SAD) Kongresi gerçekleşti.

Kongreye Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ile birlikte KSBÜ SBF Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı (AD) öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savci, Dr. Öğr. Üyesi Kevser Karacabay ile Anestezi ve Reanimasyon AD’den Dr. Öğr. Üyesi Emel Yıldız da katılarak üniversitemizi temsil ettiler.

Marmaris’te Turban Grand Yazıcı Kongre Merkezinde yaklaşık 700 katılımcı ile bilimsel bir şölen havasında gerçekleşen kongreye öğretim elemanları konuşmaları ve bildiri sunumları ile katıldılar.

Ameliyathane Standartları, Sterilizasyon İşlemleri ve Sağlık Bilimlerinde İnovasyon konularının paylaşıldığı kongrede Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü öğretim üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen “Ameliyat Sırasında Kullanılan Eldivenlerin Delinme Oranları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” başlıklı çalışmaya verildi.

Kongrenin son gecesinde düzenlenen Gala Gecesi’nde KSBÜ, Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Sevim de müzik ekibi ile bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.