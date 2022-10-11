Kütahya’da “Sporun Enleri” ödül töreni

Kütahya’da 2022 yılında sporda yılın En’lerine plaket takdimi ödül töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa planlanan, Amatör sporlara ilgiyi arttırmak ve halkı sporun her branşıyla tanıştırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu koordinesinde, Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni ve 2022 yılında Sporda Yılın En’ lerine Plaket Takdimi Ödül Töreni Kütahya Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Cengiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Kütahya Belediye Başkan yardımcısı Abdullah Damcı, Ak Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel’in açılış konuşması ile devam etti.

Yapılan konuşmaların ardından Ulusal ve Uluslararası çapta başarılar elde eden sporcuların ödülleri takdim edildi.