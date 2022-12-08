Kütahya’da ’Soykırımın adı Doğu Türkistan’ konulu söyleşi

Kütahya’da düzenlenen ’Soykırımın adı Doğu Türkistan’ konulu söyleşiye katılan Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği Kadın Kolları Başkanı Sıdıke Yılımınuer, "Çin malları ucuz diye almayın, alınan her ucuz ürün bizlere zulüm olarak geri dönüyor" dedi.

Kütahya’da İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ’Soykırımın adı Doğu Türkistan’ konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği Kadın Kolları Başkanı Sıdıke Yılımınuer, Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yapılan zulmün her geçen gün yeni boyutlarının ortaya çıktığını kaydetti. "Bütün İslam devletlerine sesleniyorum. Bu ümmetin onuru ve izzetiyle oynamayın. İlişkileri kesin. Aksi takdirde bir çok vakalarla karşılaşacağız" diyen Yılımınuer, "Çin malları ’ucuz’ diye almayın. Alınan her ucuz ürün bizlere zulüm olarak geri dönüyor. Hatta ürünlerini boykot edin" ifadelerini kullandı.

Söyleşi sebebiyle Yılımınuer’e teşekkür eden Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "Çin’in hedefi Doğu Türkistan ile bitmeyecek. Hedefinde tüm dünya var. Arap ülkeleri de var. Türkiye var. Birliğimiz, gücümüz olmazsa Türkiye’de var, Arap ülkeleri de var. Bu sebeple zulme şimdiden karşı çıkmalıyız. Biz İHH olarak hiç bir ayrım gözetmeksizin zulme uğrayanların yanında, zalimin karşısında oluyoruz. Doğu Türkistan konusunda maalesef bir çok sivil toplum kuruluşu bilgisiz, duyarsız ve habersiz. Doğu Türkistan Çin’in 6 da biri ama, ekonomik olarak Çin’e çok ciddi katkı sağlayan ve yeraltı ve üstü zenginliğe sahip bir bölge. Doğu Türkistan aynı zamanda İpek Yolu üzerinde bulunuyor" dedi.