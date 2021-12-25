Kütahya’da sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Kütahya İl Özel İdaresi ile sendika arasında İl Özel İdarede çalışan memurları ilgilendiren sosyal denge tazminatı sözleşmesi Vali Ali Çelik ile sendikanın Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imzalandı.

Vali Ali Çelik, imzalanan sözleşmenin İl Özel İdaresinde çalışan tüm memurlara hayırlı olmasını diledi.

Sosyal denge tazminatı oranının yüzde 120’ye çıkarıldığı kaydeden Genel Başkan Levent Uslu, “136 çalışma arkadaşımıza hayırlı olsun. Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik’e birlikte çalıştığı çalışma arkadaşlarını düşündüğü için hassaten teşekkür ediyorum” dedi.