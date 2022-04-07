Kütahya’da son 3 ayda 325 metruk bina yıkıldı

Kütahya’da, 2022 yılının ilk 3 ayında 325 metruk bina yıkıldı, 100 bina onarılarak metrukluktan çıkarıldı. 322 metruk binayla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Vali Ali Çelik, uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere birçok suça ortam sağlayan metruk binaların yıkımının hızla sürdürüleceğini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde güvenlik açısından risk teşkil eden metruk yapıların yıkılması ya da kontrol altına alınması amacıyla il genelinde sürdürülen çalışmalar Vali Ali Çelik’in başkanlığında istişare edildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısına Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Aydın Börü, kaymakamlar ve ilgili yetkililer katıldı.

Vali Ali Çelik, 2020 yılından itibaren il genelinde tespit edilen bin 454 metruk binanın 858’inin yıkıldığını, 274’ünün onarıldığını, 322 metruk yapıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vali Çelik, 4 ay içerisinde il genelinde 413 binanın metrukluktan çıkarıldığını kaydetti.

2022 yılının ilk 3 ayında 325 metruk binanın yıkıldığını, 100 binanın onarılarak metrukluktan çıkarıldığı belirten Vali Çelik, 322 metruk binayla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vali Çelik, uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere birçok suça ortam sağlayan metruk binaların yıkımının hızla sürdürüleceğini kaydetti.