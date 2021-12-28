Kütahya’da sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından soğuk hava şartları nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanlarına yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, (HAYDİ) Kütahya Belediyesi ekipleriyle birlikte Ilıca Beldesi, Çivli, Sofu ve Enne Mahallelerinde soğuk hava şartları nedeniyle yeterli beslenemeyen sokak hayvanlarına yem bıraktı.