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Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.

KÜTAHYA 11.06.2022, 19:41
Kütahya’da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.I.D. isimli şahsın il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerinde araçtaki sırt çantasının içerisinde bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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