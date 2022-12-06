Kütahya’da ’Silindir’ operasyonu, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan ’Silindir’ operasyonu çerçevesinde Kütahya’da 2 şüphelinin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet namlusu açılmış kurusıkıdan bozma tabanca ve 4 adet şarjör ele geçirildi. Polis 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Organize Suç Örgütleri ve Silah Ticaretine yönelik gerçekleştirilen Silindir kodlu operasyon çerçevesinde Kütahya KOM Şube Müdürlüğümüzce M. P. ve M. F. G. isimli (2) şüpheli şahsın ikametleri ve araçlarında yapılan arama neticesinde, 1 adet namlusu açılmış kurusıkıdan bozma tabanca, 4 adet tabancaya ait şarjör ele geçirilmiş olup, ikametlerde bulunmayan şüphelilerin temin etme çalışması devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.