Kütahya’da şiir yarışmasında dereceye öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’da, "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" konulu şiir yarışmasında dereceye giren Meslek Lisesi öğrencilerine ödülleri verildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" 2022 temasına uygun olarak düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ödülleri veren

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, kendilerine ayrıca kitap hediye etti.