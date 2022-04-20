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Kütahya’da şiir okuma yarışması
Kütahya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şiir okuma yarışması düzenlendiği bildirildi.
KÜTAHYA 20.04.2022, 11:52
Kütahya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şiir okuma yarışması düzenlendiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in katılımlarıyla Müdürlüğün Germiyan Toplantı Salonu’nda düzenlenen yarışmada Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Ünal birinci, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Fatma Ecrin Altıntaş ikinci, Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Ceyda Ecrin Çınar üçüncü oldu.
Müdür Hasan Başyiğit, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.