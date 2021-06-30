Kütahya’da sıcak asfalt çalışmaları

Kütahya Belediyesi, ulaşım yatırımlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Son olarak Bölücek Mahallesi’nde yapılan asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, saha ekiplerine kolaylıklar dileyerek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi, vatandaşların kent genelinde daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke serim çalışmalarını sürdürüyor. Şehir genelinde pek çok noktada eş zamanlı olarak yol yapım işlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede hızlı ve etkin çalışmalarıyla konforlu ve güvenli yollar oluşturuyor. Son olarak Bölücek Mahallesinde yapılan asfalt serim çalışmasını, Başkan Işık yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Işık, saha ekiplerine kolaylıklar diledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Işık, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.