Kütahya’da Sezai Karakoç’u anma programı

Kütahya’da yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç’u anma programı gerçekleştirildi.

yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç’un vefatının yıl dönümü sebebiyle Ensar Vakfı Kütahya Şube ve Kitap Haber tarafından Rüstempaşa Medresesi’nde panel ve şiir dinletisi etkinliği tertiplendi. Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Anatoprak’ın sunumuyla gerçekleştirilen şiir dinletisinde Milletvekili İshak Gazel, Ahmet Edip Başaran, Ali Doğru, Bilal Can, Ethem Erdoğan, Eyyüp Akyüz, Mehmet Özger, Murat Küçükçiftçi, Selman Ertaş ve Nusret Güler şiir okudu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, anma programını çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Karayılan" ile "Anneler ve Çocuklar" isimli şiirleri okudu. Moderatörlüğünü Bilal Can’ın yaptığı "Sezai Karakoç’u niçin okumalıyız?" konulu panele Doç. Dr. Mehmet Özger ve Ahmet Edip başaran konuşmacı olarak katıldı.

Ensar Vakfı Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ethem Erdoğan, ’Kütahya Beylerbeyi Kültür Buluşmaları’nın ikincisinde, fikir insanı Sezai Karakoç’u yad ettiklerini ifade ederek, geceye katılanlara teşekkür etti.