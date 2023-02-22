Kütahya’da seyir halindeki tıbbi atık aracı yandı

Kütahya’da seyir halindeyken yangın çıkan tıbbi atık aracı kullanılamaz hale geldi.

Kütahya-Dumlupınar Karayolu’nda seyir halindeki tıbbi atık aracının motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yol kenarına park eden sürücünün ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında tıbbi atık aracı kullanılamaz hale geldi.