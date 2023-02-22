Son Dakika
Kütahya’da seyir halindeki tıbbi atık aracı yandı
Kütahya’da seyir halindeyken yangın çıkan tıbbi atık aracı kullanılamaz hale geldi.
KÜTAHYA 22.02.2023, 18:28
Kütahya’da seyir halindeyken yangın çıkan tıbbi atık aracı kullanılamaz hale geldi.
Kütahya-Dumlupınar Karayolu’nda seyir halindeki tıbbi atık aracının motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracı yol kenarına park eden sürücünün ihbarıyla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında tıbbi atık aracı kullanılamaz hale geldi.