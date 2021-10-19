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Kütahya’da sergi açılışı

Kütahya’da “Kadınlarımız El Sanatları ile Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor” projesi sergisinin açılışı yapıldı.

KÜTAHYA 19.10.2021, 12:04
Kütahya’da sergi açılışı

Kütahya’da “Kadınlarımız El Sanatları ile Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor” projesi sergisinin açılışı yapıldı.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Kütahya Valiliği, Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün proje ortağı olarak desteklediği 2019 SOGEP projesi olan "Kadınlarımız El Sanatları ile Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor" projesi sergisinin açılışı Ala Konağı’nda yapıldı.

Açılışa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Hüsnü Balcı katıldı.

Açılış programının ardından kursiyerlere belgeleri verildi.

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