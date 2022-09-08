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Kütahya’da sene başı öğretmenler kurulu toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu toplantısına katıldı.

KÜTAHYA 08.09.2022, 13:09
Kütahya’da sene başı öğretmenler kurulu toplantısı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Öğretmenler Kurulu toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte yeni binasına kavuşan Ümran Aygen İlkokulunda gerçekleştirilen "Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısına eşlik etti. Aynı binada eğitime devam edecek Zafertepe Ortaokulu öğretmen ve idarecileriyle de bir araya gelen Müdür Başyiğit, " Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını, başarılı, sağlıklı, huzurlu geçmesini temenni ediyor, herkese çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

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