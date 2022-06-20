Akaryakıttaki zamlar, şehirler arası otobüs fiyatlarını da etkiledi. Kütahya’da şehirlerarası yolcu taşımacılığı ücretleri zamlandı.

Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yeni zamlı otobüs yolcu ücretleri, Kütahya- Eskişehir 70 TL, Kütahya- Bursa 110 TL, Kütahya-Ankara 175 TL, Kütahya-İstanbul 260 TL, Kütahya-Afyonkarahisar 90, Kütahya-İzmir 190, Kütahya-Uşak 90 TL ve Kütahya-Antalya 190 TL oldu.