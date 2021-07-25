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Kütahya’da şase numarası olmayan motosiklet, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince üç kişinin üzerinde ve kamyonet içerisinde yapılan aramada, şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

KÜTAHYA 25.07.2021, 11:09
Kütahya’da şase numarası olmayan motosiklet, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
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Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince üç kişinin üzerinde ve kamyonet içerisinde yapılan aramada, şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda C.D. (36), F. Ç. (32), İ.Ç. (45) isimli şahısların üzerinde ve kamyonet içerisinde yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca, 1.78 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza hap, şase ve motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı gerekli işlemler için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi.
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