Kütahya’da Sarıgül Sokak ile Şembel Mevkii arasında kalan yol imara açıldı

Okmeydanı Mahalle Muhtarı Halil Kandemir, Börekçiler Mahalle Muhtarı İsmail Arı ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette bulunan Muhtar Kandemir, meclis kararı ile mahallede yapılan imar değişikliği için Başkan Işık’a teşekkür etti.

Kütahya Belediye Meclisinde alınan karar ile Okmeydanı Mahallesi’nde imara açılan 216 bin metrekare alan ile birlikte Sarıgül Sokak ile Şembel Mevkii arasında kalan yol imara açıldı. Alınan bu kararlar sonrasında Okmeydanı Mahalle Muhtarı Halil Kandemir ve Börekçiler Mahalle Muhtarı İsmail Arı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Mahalle muhtarı Kandemir, alınan kararlar ile mahallelerinin gelişimine önemli bir katkı sağlandığını ifade ederek, kararın alınmasında emeği geçen meclis üyelerine ve Başkan Işık’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, Kütahya için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.