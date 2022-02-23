Son Dakika
Kütahya’da sahte dolar ele geçirildi
Kütahya’da bir şahsın çantasından 71 adet sahte 50 Amerikan doları çıktı.
KÜTAHYA 23.02.2022, 13:40
Kütahya’da bir şahsın çantasından 71 adet sahte 50 Amerikan doları çıktı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah 06.35 sıralarında, durumundan şüphelenilerek durdurulan R.T.’nin taşıdığı el çantasında 71 adet sahte olduğu değerlendirilen 50 ABD doları ele geçirdi.
Şüpheli R.T., gözaltına alınırken, olayla alakalı geniş çaplı çalışma başlatıldı.